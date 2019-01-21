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Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 24 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:04 | Son Güncelleme

Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 24 ölü

Pakistan'da, otobüsle petrol tankerinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, kaza Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Karaçi'den Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden ve 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, karşı yönden gelen petrol tankeriyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis yetkilisi Ağa Ramazan Ali, 5'i ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ali, bölgedeki hastanelerin kapasitesinin yetersiz olması dolayısıyla yaralıların Karaçi'ye taşındığını ancak yeterli ambulans bulunmadığı için gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Kazanın ardından tankerdeki petrolün de yayılmasıyla iki araç yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme ve yaralıları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ülkede ağustos ayında da bir yolcu otobüsüyle tanker çarpışmış, kazada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Karaçi Pakistan Pakistan'ın Sindh Eyaleti

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