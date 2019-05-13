Pakistan'da polise saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın Kuetta şehrinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybederken ikisi polis 9 kişi yaralandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen olayla ilgili basını bilgilendiren Emniyet Müdür Yardımcısı Abdul Rezzak Çima, saldırının park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda hedefin polis olup olmadığına ilişkin kesin bir bilginin olmadığını söyleyen Çima, ilk belirlemelere göre 4 polisin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 9 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Bölge güvenlik kordonu altına alındı, kentte güvenlik seviyesi arttırıldı.

Olay, ramazanın başladığı günden bu yana Pakistan'da gerçekleştirilen dördüncü saldırı oldu.

Ülkede 8 Mayıs'ta Lahor'daki Data Darbar türbesi önündeki polis aracına yapılan saldırıda 11 kişi ölmüştü. Aynı gün Belucistan'ın Killa Abdullah bölgesinde gerçekleşen saldırıda ise bir aşiret liderinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Son olarak cumartesi yine Belucistan'ın Gvadar kentinde bir otele teröristlerce baskın yapılmış ve biri asker 5 kişi yaşamını yitirmişti.

