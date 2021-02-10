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Pakistan’da protesto düzenleyen memurlara polisten sert müdahale

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da polis, maaşlara zam talebiyle protesto gösterisi düzenleyen memurlara sert müdahalede bulundu.Pakistan’ın başkenti İslamabad’da devlet memurları, çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği nedeniyle sokaklara döküldü.

Pakistan’da polis, maaşlara zam talebiyle protesto gösterisi düzenleyen memurlara sert müdahalede bulundu.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da devlet memurları, çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği nedeniyle sokaklara döküldü. Maaşlarına en az yüzde 40 zam talep eden memurlar, Anayasa Caddesi’ndeki parlamento binasına yürüdü. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler, sert müdahalede bulunan polise taş ve sopalarla karşılık verdi.
Polis tarafından en az 20 protestocu gözaltına alınırken, bazı protestocular da yaralandı.

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