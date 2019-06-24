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Pakistan’da sel: Yüzlerce insan tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Pencap şehrinde muson yağmurları sele neden oldu.

Pakistan’ın Pencap şehrinde muson yağmurları sele neden oldu. Selden etkilenen yüzlerce insan tahliye edilerek acil yardım kamplarına yerleştirildi.
Pakistan’ın Pencap şehrinde muson yağmurları nedeniyle Chenab Nehri’nin taşması sonucu oluşan sel Jhang ilçesinin birçok bölümünü sular altında bıraktı. İlçede yüzlerce insan Bölge Sağlık İdaresinin kurduğu acil yardım kamplarına yerleştirilirken, selden etkilenen insanların tahliyesine devam ediliyor. Bölge Sağlık İdaresi, Jhelum Nehri’ndeki su seviyesinin yükselmesiyle durumdan etkilenen köyler için acil durum kampları oluşturdu.
Bölge Sağlık İcra Kurulu Başkanı Dr Sami Ullah, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ullah, etkilenen çeşitli bölgelerin sakinlerine tıbbi yardım sağlamak amacıyla Haveli Şeyh Raju Lisesinde sağlık yardım kampları kurulduğunu söyledi.
Hukuk, Parlamento İşleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Raja Basharat, Pencap Başbakanı Usman Buzdar’ın sel baskınları nedeniyle insanların ve mallarının korunması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdiğini söyledi.

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