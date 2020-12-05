Pakistan’da sis nedeni ile 70 araç birbirine girdi

Pakistan’da meydana gelen sis nedeni ile Lahor-İslamabad otoyolunda 70 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Pakistan’da olumsuz hava koşulları ulaşımı etkiledi. Lahor-İslamabad otoyolunda yoğun sis nedeni ile 70 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi ise yaralandı. Sis nedeni ile görüş mesafesi ciddi oranda azaldı.

Otoyol Polisi, sisin ciddi kazaların başlıca nedeni olduğunu belirterek, bu nedenle sürücülere kazaları önlemek için sis farları kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Lahor’daki Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı’nda ise sisli hava nedeniyle birkaç iç ve dış hat uçuşu iptal edildi veya askıya alındı.

