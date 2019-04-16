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Pakistan'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin Peşaver'de düzenlediği operasyonda terörist olduğundan şüphelenilen 5 kişi öldürüldü - Bir polis memuru hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin terör gruplarına yönelik düzenlediği operasyonda terörist olduğundan şüphelenilen 5 kişi öldürüldü, bir polis memuru yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer Peşaver kentinde silahlı saldırganların saklandığı bir binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda güvenlik güçleriyle binadaki silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada terörist olduğundan şüphelenilen 5 kişi öldürüldü.

Çatışma sırasında bir polis memuru yaşamını yitirdi.

Peşaver'de operasyonun devam ettiği belirtildi.

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operasyon Pakistan Peşaver

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