HABER

Pakistan’da terör örgütleriyle ilişkili 216 okula el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Pakistan’da terör örgütleriyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 216 okul ve 5 hastaneye el konuldu.

Pakistan’da terör örgütleriyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 216 okul ve 5 hastaneye el konuldu. İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, nihai amaca ulaşılana kadar operasyonların devam edeceğini duyurdu.
Pakistan Hükumeti, Milli Eylem Planı kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bugün 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca, 182’si dini eğitim veren toplan 216 okula valilikler tarafından el konulduğu belirtildi. Ayrıca yerel yönetimlerin, terör örgütleriyle ilişkisi olduğu düşünülen 5 hastane, 163 dispanser, 184 ambulans ve 8 ofise el koyduğu açıklandı.
İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, nihai amaca ulaşılana kadar Milli Eylem Planı kapsamınca operasyonların devam edeceğini duyurdu.
Öte yandan, geçtiğimiz Salı günü Pakistan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü Ceyş-i Muhammed’in lideri Mesud Azhar’ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıklamıştı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
81 ilde 700 polis merkezine 'güven masası' kuruldu81 ilde 700 polis merkezine 'güven masası' kuruldu
Vücuduna 80 dikiş atılan genç kadından, saldırgana 8 yıl hapis cezası istenmesine tepkiVücuduna 80 dikiş atılan genç kadından, saldırgana 8 yıl hapis cezası istenmesine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.