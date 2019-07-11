Pakistan’da tren kazası: En az 11 ölü

Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nde, bir yolcu treninin yük trenine arkadan çarpması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla kişi yaralandı.

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti olan Pencap’ın güneyinde bulunan Sadikabad şehrinde, bir yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada, 1’i kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla yolcu ise yaralandı. Kurtarma çalışmalarına devam eden acil durum ekipleri, ölü ve yaralı sayısında artışlar yaşanabileceğini duyurdu.

Korkunç kaza, bu sabah erken saatlerde Akbar Hızlı Treni’nin Ketta-Lahor seferi sırasında yaşandı. Yolcu treni, yanaşmakta olduğu Walhar Tren İstasyonu’nda bekler pozisyonda duran bir yük trenine arkadan çarptı.

Bölge Polis Memuru Rahim Yar Khan Umar Salamat, hayatını kaybedenlerden 1’inin kadın olduğunu ve 70 yaralıdan 11’inin çocuk olduğunu açıkladı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere tedavi amacıyla sevk edildi. Polis memuru kurtarma operasyonunun devam ettiği kazada enkazdan cesetlerin çıkarılabilmesi için hidrolik kesiciler kullanıldığını dile getirdi. Kazada daha fazla can kaybı yaşanmasından endişe eden yetkililer, olay yerine bir acil durum bürosu kurdu.

Bu sabah yaşanan olay, 1 ay içinde yaşanan ikinci tren kazası oldu. Pakistan’ın Hindistan sınırına yakın Haydarabad şehrinde, bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması üzerine 20 Haziran’da yaşanan bir başka kazada da en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında yaşanan kaza nedeniyle üzüntüsünü paylaşıp, olayda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Başbakan Khan, “Sadikabad’da yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm. Yakınlarını kaybeden tüm ailelere başsağlığı ve yaralıların hızlıca kurtarılabilmesini diliyorum. Demiryolları bakanı ile yıllardır ihmal edilmiş olan tren hatlarımızla ilgili altyapı ve güvenlik standartlarını sağlayacak acil durum tedbirleri alması için görüştüm” dedi.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed de kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatılmasını istedi.

