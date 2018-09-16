Pakistan'da tren raydan çıktı: 20 yaralı

Pakistan'da Karaçi- Peşaver seferini yapan trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Peşaver yönüne giden tren Attok ve Mianvali kentleri arasında raydan çıkarak devrildi.

Demiryolları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre Sohan Bridge istasyonundan ayrıldıktan sonra devrilen trende ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

