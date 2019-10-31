Pakistan’da Tren Yangını: En az 74 Ölü 

Pakistan’da bir yolcu treninde çıkan yangında en az 74 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Yangının, yolcuların kahvaltı hazırlamak için kullandığı küçük gaz ocaklarının patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor.

Yerel televizyonların verdiği görüntülerde Karaçi’den Rawalpindi kentine giden trenin birçok vagonunu alevlerin sardığı görülüyor. Yetkililer can kayıplarının çoğunun yolcuların alevlerden kurtulmak için hareket halindeki trenden atlaması sonucu yaşandığını açıkladı.

Olay yerini ziyaret eden Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet, yangına yolcuların kahvaltı pişirmek için kullandığı iki küçük gaz ocağının alev alması ve tüplerin patlamasının neden olduğunu bildirdi. Pakistan’da trenlere gaz ocağı sokmak yasak, ancak aşırı kalabalık trenlerde bu kurala pek uyulmuyor.

Demiryolları Bakanı, ülkedeki çok az tren istasyonunda yasaklı patlayıcı maddelerin sokulmasını önleyecek dedektörlerin bulunduğunu belirtti.

En az 40 kişinin yaralandığı yangın sırasında trendekilerin büyük bölümünün Tebliğ Cemaati’nin düzenlediği konferansa giden yolcular olduğu kaydedildi.