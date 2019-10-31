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Pakistan'da tren yangını: Yolcuların kullandığı iki tüpün patlaması sonucu en az 73 kişi öldü

31.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Karaçi'den Lahor'a giden trende çıkan yangında en az 73 kişi öldü. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söylüyor. BBC'ye konuşan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid, yangının trendeki bazı yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandıkları kamp ocağı olarak bilinen küçük tüplerden ikisinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı.

Pakistan'da tren yangını: Yolcuların kullandığı iki tüpün patlaması sonucu en az 73 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinden Lahor'a giden trende çıkan yangında en az 73 kişi öldü, en az 40 kişi yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid, yangının trendeki bazı yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandıkları kamp ocağı olarak bilinen küçük tüplerden ikisinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı.

Raşid, "İki tüp patlamış. Yemek yaparken yağ kızdırıyorlarmış, alev almış" dedi, alevlerin trenin 3 vagonunu tamamen yok ettiğini söyledi.

Bakan, uzun seyahetlerde yolcuların yemek pişirmek için yanlarında getirdikleri tüplerin sorun yarattığını söyledi. Ayrıca, trendekilerin çoğunun Tebliğ Cemaati'nin düzenlediği konferansa giden yolcular olduğunu ifade etti.

Videolarda alevlerin vagonları sardığı görülüyor.

Birçok kişinin yangın çıktıktan sonra vagonlardan aşağı atladığı düşünülüyor.

'Ölenlerden yalnızca 18 kişinin kimlikleri tespit edilebildi'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Rahim Yar Han Vilayeti Sağlık Bakanı Dr. Yasmin Raşid ise yalnızca 18 cesedin kimliğinin tespit edilebilecek halde olduğunu söyledi.

Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnsan Hakları Bakanı Shireen Mazari, trenin Pakistan'ın en eski ve en sık kullanılan demiryolu hizmeti Tezgam olduğunu ifade etti. Günlük seferleri olan bu hat toplam 25 saat sürüyor.

Demiryolları hizmetlerinin kötü yönetildiği ve yatırımların kesildiği Pakistan'da tren kazaları yaygın yaşanıyor. Temmuz'da Lahor'dan aynı bölgeye giden bir yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu en az 23 kişi ölmüştü.

2007 yılında Merapbur yakınlarında meydana gelen tren kazasında da en az 56 kişi öldü, 120'den fazla kişi yaralandı.

2005'te Sindg vilayetinde 3 trenin birbirine girmesi sonucu da 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu olay, ülke tarihinin en büyük tren felaketlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

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