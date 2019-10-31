HABER

Pakistan’da trende yangın: En az 71 ölü

31.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir trende çıkan yangında en az 71 kişi öldü.

Pakistan’da trende yangın: En az 71 ölü

Yangının bir yolcunun yanındaki gaz ocağını yakması sonucu meydana gelen patlama sonrasında çıktığı belirtildi.Pakistan'ın güneydoğusunda bir trende yangın çıkması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Pakistanlı yetkililer yangın sonucu en az 71 kişinin yaşamını yitirdiğin, 11'i ağır 43 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Karaçi-Lahor seferinde yapmakta olan trende, Pencap eyaletinin Liyakatpur kentine yaklaştığı sırada bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet, bir yolcunun kahvaltı hazırlamak isterken yaktığı gaz ocağının patlaması sonucu trenin en az üç vagonunda yangın çıktığını belirtti. Bakan, bunun üzerine bazı yolcuların yangından kaçmak için kendilerini hızla giden trenden attığını söyledi.

Can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor

Kurtarma ekibinden Bakr Hüseyin, hayatını kaybedenlerin çoğunun vagonlarda yanarak diğerlerinin ise trenden atlamaları sonucu can verdiğini kaydetti. Hüseyin, kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için DNA testleri yapılacağını, çoğu kişinin yanarak tanınmayacak hale geldiğini de sözlerine ekledi. Hüseyin ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Demiryolları işletmesinin sözcüsü ise üç vagonda yaklaşık 200 yolcu bulunduğunu belirtti.

Pakistan'da sık yaşanıyor

Demiryollarındaki altyapının yetersizliği ve yetkililerin ihmalkârlığı nedeniyle Pakistan'da sıklıkla tren kazaları yaşanıyor. Bugün Pakistan medyasına yansıyan haberlerde, yetkililerin yolcuları gaz ocağı konusunda uyarmadığı belirtildi.

Temmuz ayında Rahim Yar Khan kentinde meydana gelen tren kazasında da 20 kişi ölmüş, 74 kişi yaralanmıştı.

AP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Guterres: 'Suriye’deki Çatışmaları Sona Erdiren Diyalogtan Memnunum'Guterres: 'Suriye’deki Çatışmaları Sona Erdiren Diyalogtan Memnunum'
Twitter'dan önemli 'siyaset' kararıTwitter'dan önemli 'siyaset' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

Afrin'de intihar saldırısı!

Pazar yerinde intihar saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.