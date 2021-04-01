HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan’da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

Pakistan’da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

01.04.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeni ile halk polisle çatıştı.

Pakistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeni ile halk polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Pakistan’ın Sind eyaletindeki türbelerde korona virüs salgını nedeni ile ayin kutlamalarına izin verilmiyor. Punjab eyaletinden yıllık ayinlere katılmak için Sind eyaletine gelen vatandaşlar yasaklar nedeni ile polisle çatıştı. Yasaklara sinirlenen halk, Sehwan’ın Lal Shahbaz türbesinin kapısını kırarken, bazı araçları ateşe verdi. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.
Ülkede salgında üçüncü dalga yaşanırken, Sindh eyaleti dün eyaletteki tüm türbeleri 10 gün süreyle kapatılacağını duyurmuştu.
Pakistan’da toplam vaka sayısı 672 bin 931’e, toplam can kaybı ise 14 bin 530’a ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandıHalk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

RTÜK Başkanı Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı

RTÜK Başkanı Şahin canlı yayında soruları yanıtladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.