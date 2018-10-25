Pakistan'da Türk Mutfak Sanatları Festivali

Türk Mutfak Sanatları Festivali Pakistan'da başladı. Bir hafta sürecek festival boyunca davetlilere Çırağan Sarayı aşçıları tarafından hazırlanacak Türk yemek ve tatlıları ikram edilecek.

Festivalin başkent İslamabad'daki Serena Hotel'de yapılan açılışına Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Çırağan Sarayı Satış ve Pazarlama Müdürü Elif Derya Bakkal, Serena Hotel Müdürü Michel Galopin ile çok sayıda Pakistanlı, Türk ve yabancı davetli katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Yurdakul, Çırağan Sarayı'ndan gelen üç aşçının bir hafta boyunca Türk mutfağının en beğenilen yemeklerini yapacağını belirterek, "Festival, bu süreçte yaptığımız en heyecan verici etkinliklerden biri. Çünkü yemek, kültür ve kültürel diplomasiyle alakalı. Türk mutfağıyla gurur duyuyoruz. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolda edindiğimiz bilgilerle oluşmuş, Osmanlı'da gelişmiş bir mutfaktır." diye konuştu.

Kendisine en çok yöneltilen sorulardan birinin İslamabad'da Türk restoranı olmamasına ilişkin olduğunu kaydeden Yurdakul, bu tür tanıtım faaliyetleriyle Türk restoranlarının da ülkede yatırım yapacağını yönelik inancını dile getirdi.