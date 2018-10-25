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Pakistan'da Türk Mutfak Sanatları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:38 | Son Güncelleme

Bir hafta sürecek festival boyunca Türk yemeklerini Çırağan Sarayı aşçıları hazırlayacak

Türk Mutfak Sanatları Festivali Pakistan'da başladı. Bir hafta sürecek festival boyunca davetlilere Çırağan Sarayı aşçıları tarafından hazırlanacak Türk yemek ve tatlıları ikram edilecek.

Festivalin başkent İslamabad'daki Serena Hotel'de yapılan açılışına Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Çırağan Sarayı Satış ve Pazarlama Müdürü Elif Derya Bakkal, Serena Hotel Müdürü Michel Galopin ile çok sayıda Pakistanlı, Türk ve yabancı davetli katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Yurdakul, Çırağan Sarayı'ndan gelen üç aşçının bir hafta boyunca Türk mutfağının en beğenilen yemeklerini yapacağını belirterek, "Festival, bu süreçte yaptığımız en heyecan verici etkinliklerden biri. Çünkü yemek, kültür ve kültürel diplomasiyle alakalı. Türk mutfağıyla gurur duyuyoruz. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolda edindiğimiz bilgilerle oluşmuş, Osmanlı'da gelişmiş bir mutfaktır." diye konuştu.

Kendisine en çok yöneltilen sorulardan birinin İslamabad'da Türk restoranı olmamasına ilişkin olduğunu kaydeden Yurdakul, bu tür tanıtım faaliyetleriyle Türk restoranlarının da ülkede yatırım yapacağını yönelik inancını dile getirdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yurdakul, Türkiye'nin her bölgesine ait yemekleri tanıtacaklarını belirterek, "Türk mutfağı deyince akla sadece kebap gelebilir ama bizim çok geniş bir mutfak kültürümüz vardır. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgesine giderseniz zeytinyağlı yemekler görürsünüz. Hem çok lezzetlidir hem de sağlıklıdır." dedi.

Serena Hotel Müdürü Galopin de konuşmasında İslamabad'daki diplomatik misyonlarla ortaklaşa yürüttükleri kültür faaliyetleri sayesinde kültürel diplomasiye destek vermek istediklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere Türk lokumu ve Türk yemeklerine ilişkin iki kısa film izletildi.

Festival 2 Kasım'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan

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