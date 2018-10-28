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Pakistan'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Polo Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Pakistan'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Polo Turnuvası

RAVALPİNDİ (AA) - Pakistan'da 1950'den beri düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Polo Turnuvası'nın galibi, Cumhurbaşkanı Korumaları ekibini 8-2 yenen Army Colts takımı oldu.

Ravalpindi kentindeki Race Course Park Polo sahasında düzenlenen yarışmanın finaline onur konuğu olarak gelen Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un yanı sıra, Yemen, Kuveyt ve Norveç'in İslamabad misyonu temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Pakistanlı davetli katıldı.

İki ülke arasında dostluğu simgeleyen turnuva, İhsan Mustafa Yurdakul'un yaptığı top atışıyla başladı.

Army Colts ve Cumhurbaşkanlığı Korumaları arasında oynanan maç, Army Colts'un 8-2 galibiyetiyle sona erdi.

Turnuva sonunda ödülleri, misafir devlet misyonlarının temsilcileri dağıtırken, şampiyon takıma kupasını Yurdakul takdim etti.

Askeri bandonun Pakistan ve Türkiye askeri marşları çaldığı turnuva, Yurdakul ile yarışmacıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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- Turnuvanın tarihi

İlk olarak 1950'de düzenlenen turnuva, 1975'e kadar aralıklarla devam etti. 1975'te Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün hediye ettiği kupa ile turnuva düzenli hale geldi.

Ülkenin en eski organizasyonlarından olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Polo Turnuvası, bugün hala Korutürk'ün hediye ettiği kupa ile devam ediyor.

Turnuva, her yıl Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği koordinesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenleniyor.

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ihsan mustafa yurdakul İslamabad Büyükelçisi Pakistan Ravalpindi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Polo Turnuvası

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