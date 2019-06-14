Pakistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi de tutuklandı

Pakistan'da pazartesi günü yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin aynı iddiayla yargılanan kardeşi Feryal Talpur da tutuklandı.

İslamabad'da tutuklanan Talpur'un, ağabeyi Zerdari gibi tutuksuz yargılama talebi reddedildi.

Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından tutuklanan Talpur, Zerdari gibi sahte banka hesaplarıyla yurt dışına para kaçırmak ve kara para aklamak suçlarından yargılanıyordu.

Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto'nun kocası ve eski Cumhurbaşkanı olan Zerdari, hakkında açılan dava yaklaşık bir yıldır sürerken NAB'ın talebi doğrultusunda pazartesi günü tutuklanmıştı.

NAB'ın "Soruşturmanın sağlıklı sürdürülebilmesi" nedeniyle yaptığı tutuklama kararını onaylayan mahkeme, Zerdari'nin 11 gün tutuklu kalmasına ve 21 Haziran'da yeniden hakim çıkmasına karar vermişti.

Zerdari'nin 11 günlük hapis cezasını kendisi için NAB binasında hazırlanan bir odada yatmasına karar verilmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında Talpur ve Zerdari'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin yaklaşık 4,4 milyar Pakistan rupisini 29 sahte hesap aracılığıyla yurt dışındaki bankalara gönderdiği iddia edilmişti.

Paranın bir kısmının da iki farklı dönemde Zerdari Group şirketinden gönderildiği, bu hesaplar aracılığıyla gönderilen paraların rüşvet yoluyla elde edildiği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından da bir soruşturma heyeti oluşturulmuş, heyet 33 sahte hesap daha ortaya çıkarıp bu hesapları kullanan kişilerin sayısının 7 değil 170 olduğu bilgisini mahkemeye sunmuştu.

