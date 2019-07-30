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Pakistan’da uçak düştü: En az 17 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Pakistan’da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.Pakistan Ordusu Havacılık Birliği’ne bağlı bir eğitim uçağı Mora Kalu kenti yakınlarına düştü.

Pakistan’da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan Ordusu Havacılık Birliği’ne bağlı bir eğitim uçağı Mora Kalu kenti yakınlarına düştü. Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, kazada 5’i askeri personel olmak üzere en az 17 kişinin öldüğü belirtildi. Yetkililer, kazanın olağan bir eğitim uçuşu sırasında olduğunu kaydederken, uçağın modeli ve kazanın nedeni hakkında açıklamada bulunmadı. Kaza nedeniyle 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer uçağı kullanan 2 pilotun da hayatını kaybettiğini belirtti.

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