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Pakistan’da uçurtma festivalinde facia: 1 ölü, 165 yaralı

27.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da uçurtma festivalinde facia: 1 ölü, 165 yaralı

Pakistan’da yasak olmasına rağmen düzenlenen Basant uçurtma festivalinde 12 yaşındaki bir çocuk elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederken, kutlamalar sırasında açılan ateş ve yaşanan diğer kazalar sonucu 165 kişi yaralandı.Pakistan’da yıllar önce yasaklanmasına rağmen düzenlenmeye devam edilen Basant uçurma festivali faciaya yol açtı.

Pakistan’da yasak olmasına rağmen düzenlenen Basant uçurtma festivalinde 12 yaşındaki bir çocuk elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederken, kutlamalar sırasında açılan ateş ve yaşanan diğer kazalar sonucu 165 kişi yaralandı.
Pakistan’da yıllar önce yasaklanmasına rağmen düzenlenmeye devam edilen Basant uçurma festivali faciaya yol açtı. Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde yasağa rağmen düzenlenen festivalde halk, evlerinin çatıları da dahil olmak üzere farklı noktalarda uçurtmalar uçururken, eğlencenin dozunu kaçıran bazı vatandaşlar havaya silahlarla ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, toplam 165 kişinin havaya sıkılan kurşunlar ve uçurtma kazaları nedeniyle yaralandığı bildirildi. 25 kişinin kurşun yaralanması ile hastaneye kaldırıldığı, aralarında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 20 kişinin uçurtma iplerine takılarak yaralandığı belirtti. DHQ hastanesine kaldırılan 95 yaralıdan 65’inin düşme nedeniyle yaralandığı kaydedildi. 24 yaşındaki polis memuru Syed Mujtaba’nın da uçurtma ilanlarını toplamaya çalıştığı sırada merdivenlerden düşerek yaralandığı kaydedildi. Kentte 12 yaşındaki Mohammad Usman adlı bir çocuğun ise uçurduğu uçurtmanın elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.
Pencap eyaleti baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen festivali, uçurtmalardaki metal iplerin çocukların boğazlarını kesmesi ve havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 2007’de yasaklamıştı.

Pakistan’da uçurtma festivalinde facia: 1 ölü, 165 yaralı

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