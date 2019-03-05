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Pakistan'da yağışlar 4 günde 13 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:46 | Son Güncelleme

Pakistan'da yağışlar 4 günde 13 can aldı

Pakistan'da 4 gündür süren sağanakların neden olduğu su baskını ve toprak kayması nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

Belucuistan Eyaleti Enformasyon Bakanı Zahur Ahmed Buledi, eyalette 1 Mart'ta başlayıp 4 Mart'a kadar devam eden sağanakların sellere ve su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

Eyalette yağışa bağlı sel, toprak kayması ve çatı yıkılması gibi nedenlerle 13 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığını aktaran Buledi, 28 bin kişinin de mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını kaydetti.

Buledi, eyaletteki 9 bölgenin yağışlardan etkilendiğini ve bu bölgelere 5 bin çadır, yiyecek, diğer yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Pakistan

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