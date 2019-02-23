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Pakistan'da yaşayan Türklerden yetimhaneye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Pakistan'da yaşayan Türklerden yetimhaneye yardım

RAVALPİNDİ (AA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşayan Türk vatandaşları, Kaşhane Kız Yetimhanesindeki çocuklara temizlik ve gıda yardımı yaptı.

İslamabad'da yaşayan, iş yapan ya da okuyan 20 kişi, topladıkları yardımı Ravalpindi'deki yetimhanede kalan öğrencilere ulaştırdı.

Pakistan'daki bir Türk şirketinde çalışan Mükremin Karpuzcu, yetimhanedeki 100 öğrenci için kentte yaşayan Türk vatandaşları ve aileleri olarak gıda ile temizlik yardımı toplandığını belirtti.

Yardım çalışmasına kentte yaşayan Türk şirketleri ile resmi kurumlarda çalışan Türk vatandaşlarının katıldığını söyleyen Karpuzcu, geçmişte de yardım yaptıkları yetimhanenin müdüründen perşembe günü bir yardım talebi aldıklarını anlattı.

Karpuzcu, yetimhanenin devlet desteğini ve hayırseverlerden gelen yardımları birkaç aydır alamadığı için gıda konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten kuruma İslamabad'daki Türkler olarak iki gün içinde yardım sağlayıp ulaştırdıklarını ifade etti. Karpuzcu, yetimhane için 400 kilo gıda ile temizlik malzemesi toplandığını açıkladı.

Yetimhane Müdürü Yasmin Naz da yetimhanede kalan çocuklar adına Türk vatandaşlarına teşekkür etti. Naz, okul, oyun alanları ve yatakhanelerin bulunduğu komplekste 10-16 yaş arası çocukların kaldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Ravalpindi

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