Pakistan’da Yeni Başbakan

Pakistan parlamentosunda dün yapılan oylamayla ülkenin yeni Başbakanı Şahbaz Şerif olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şerif’i tebrik etti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han’ın geçen haftasonu yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından dün parlamentoda yapılan oylamada, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şahbaz Şerif ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Pakistan'da geçmişte üç kez başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi olan 70 yaşındaki Şahbaz Şerif, 342 parlamenterin 174’ünün oyunu aldı. Oylamayı İmran Han’ın partisindeki milletvekilleri protesto etti.

Batı ile yakın ilişkiler kurulması gerektiğini savunan Şerif başbakan olmasının ardından, "Bu haklının zaferi, şeytanı yendik. Bugün yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Navaz Şerif’in seçilmesinin ardından İmran Han'ın partisinden 100’den fazla milletvekili istifa etti.

İstifaların parlamento sözcüsü tarafından kabul edilmesi halinde, ülkede iki ay içerisinde ara seçim yapılması ihtimali bulunuyor.

Erdoğan Şerif'i tebrik etti

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile telefonda görüşerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'e tebriklerini ileterek, köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, "Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini" dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan’a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

