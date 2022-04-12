HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan’da Yeni Başbakan

Pakistan’da Yeni Başbakan

12.04.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan parlamentosunda dün yapılan oylamayla ülkenin yeni Başbakanı Şahbaz Şerif olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şerif’i tebrik etti

Pakistan’da Yeni Başbakan

Pakistan parlamentosunda dün yapılan oylamayla ülkenin yeni Başbakanı Şahbaz Şerif olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şerif’i tebrik etti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han’ın geçen haftasonu yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından dün parlamentoda yapılan oylamada, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şahbaz Şerif ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Pakistan'da geçmişte üç kez başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi olan 70 yaşındaki Şahbaz Şerif, 342 parlamenterin 174’ünün oyunu aldı. Oylamayı İmran Han’ın partisindeki milletvekilleri protesto etti.

Batı ile yakın ilişkiler kurulması gerektiğini savunan Şerif başbakan olmasının ardından, "Bu haklının zaferi, şeytanı yendik. Bugün yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Navaz Şerif’in seçilmesinin ardından İmran Han'ın partisinden 100’den fazla milletvekili istifa etti.

İstifaların parlamento sözcüsü tarafından kabul edilmesi halinde, ülkede iki ay içerisinde ara seçim yapılması ihtimali bulunuyor.

Erdoğan Şerif'i tebrik etti

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile telefonda görüşerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'e tebriklerini ileterek, köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, "Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini" dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan’a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandıPutin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandı
'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme
Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi! Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

New York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflar

New York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflar

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.