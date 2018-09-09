HABER

Pakistan'da yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Pakistan'da yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi göreve başladı

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin törenine görevi sona eren Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Başbakan İmran Han, Bakanlar Kurulu üyeleri, üst düzey askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Alvi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar'ın okuduğu yemin metnini tekrarlayarak ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Ulusal parlamentonun alt ve üst kanadı ile 4 eyalet meclisinde 4 Eylül'de aynı anda yapılan seçimde geçerli 660 oyun 352'sini alarak Cumhurbaşkanı seçilen 69 yaşındaki Alvi, 5 yıl görevde kalacak.

Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun diş hekimi Habiburrahman Elahi Alvi'nin oğlu olan Arif Alvi, 1949'da Karaçi'de doğdu.

Eğitimini Pakistan ve ABD'de tamamlayan Alvi, siyasete Lahor'da öğrenci birliği başkanıyken girdi.

General Eyüp Han'a karşı düzenlenen protestolarda vurulan Alvi'nin sağ koluna giren kurşun, hala vücudunda duruyor.

Pakistan Cemaat-i İslami'den milletvekili adayı olmasına rağmen seçilemeyen Alvi, 1996'da Başbakan Han ile Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) kurucuları arasında yer aldı.

PTI'da genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yapan Alvi, 2013'te ilk defa milletvekili seçildi.

Alvi, seçim bölgesi olan Karaçi'de düzenlediği temiz çevre, temiz su, halk sağlığı ve eğitim kampanyalarıyla tanınıyor.

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayinAkdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin
TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Adalet Hareketi Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi Pakistan Cumhurbaşkanı Memnün Hüseyin

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.