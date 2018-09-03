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Pakistan'da yeni cumhurbaşkanı yarın seçilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Oy kullanma işlemi, parlamentonun alt ve üst kanadı ile dört eyalet meclisinde aynı anda başlayacak - Seçimin galibi, görev süresi 9 Eylül'de dolacak Memnun Hüseyin'in yerine gelecek

Pakistan'da görev süresi 9 Eylül'de dolacak Memnun Hüseyin'in yerine gelecek yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için yarın seçim yapılacak.

Oy verme işlemi, yerel saatle 10.00'da ulusal parlamentonun alt ve üst kanadı ile dört eyalet meclisinde aynı anda başlayacak ve saat 16.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için iktidar partisinden ve muhalefetten üç aday yarışıyor.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı, parti kurucularından ve parlamentonun alt kanat üyesi Arif Alvi oldu.

Önce ortak aday çıkarma konusunda uzlaşan muhalefet partileri ise aday olacak isim üzerinde anlaşma sağlayamadı. Daha önce meclis başkanlığı ve başbakanlık seçimleri için de uzlaşan muhalefetten desteğini çeken Pakistan Halk Partisi (PPP), Aitizaz Ahsan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

Muhalefette yer alan diğer partiler ise 5 partinin seçim ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketinin (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman'ı aday gösterme konusunda uzlaştı. Fazlurrahman, parlamentonun alt kanadındaki MMA, Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Avami Ulusal Partisi (ANP), üst kanat ile eyalet meclislerinde yer alan Pahtunhva Milli Avami Parti (PKMAP) ve Ulusal Partinin ortak adayı olarak seçime katılacak.

Ülkede toplam 706 üyenin bulunduğu altı parlamentoda yapılan seçimde en az 236 oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Normal şartlarda en geç 8 Ağustos'ta yapılması gereken seçim, görev başında bir meclis bulunmadığı için ertelenmişti.

Anayasaya göre, parlamento seçimlerinden bir ay sonra ya da cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden bir ay önce yapılması gereken seçim, görevde bir meclis bulunmadığı zaman ertelenebiliyor.

Pakistan'da cumhurbaşkanı olmak için 45 yaşını bitirmiş ve Müslüman olmak şartları bulunuyor.

Yürütme görevine sahip olan cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle seçiliyor.

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