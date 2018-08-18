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Pakistan'da yeni kabine açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ülkede seçimin galibi PTI, yeni bakanlar kurulunu ve cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaştı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimini kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yeni hükümeti ve cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Parti sözcüsü Favad Çaudri'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, kabinede 20 bakan bulunacak.

Sabah başbakan olarak yemin eden PTI lideri İmran Han'ın bakanlar kurulunda Dışişleri Bakanlığı görevini Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureşi üstlenecek.

PTI, 4 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ise partinin kurucuları arasında yer alan Arif Alvi'nin ismini verdi.

Alvi'nin adaylığı için 27 Ağustos'ta başvuru yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, meclisin alt ve üst kanadıyla 4 eyalet meclisinde aynı anda yapılacak.

Yeni seçilecek cumhurbaşkanı, 9 Eylül'de görevi sona erecek Memnun Hüseyin'den sonra göreve başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Adalet Haraketi Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan cumhurbaşkanlığı seçimi Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI)

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