HABER
  4. Pakistan'da yoğun kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 95'e çıktı

Pakistan'da yoğun kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 95'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Çığ ve heyelanların vurduğu Keşmir'de 67 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da son iki günde yoğun kar yağışının sebep olduğu çığ ve heyelan gibi afetler nedeniyle ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

AA muhabirine konuşan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) yetkilisi, ülkede son iki günde yağan kar ve yağmur nedeniyle çığ, toprak kayması, su baskını ve çatı çökmelerinin meydana geldiğini duyurdu.

Azad Cammu ve Keşmir'deki Neelum vadisinde 15 köyü etkileyen çığ ve heyelanlar nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yoğun kar yağışına sahne olan Belucistan'da da 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerel basına göre Pencap eyaletinde de 7 kişi hayatını kaybetti.

- Başbakan Keşmir'e gitti

Birçok yerleşim yerine bağlantının kesildiği ve çığ uyarılarının yapıldığı Keşmir'de okullar tatil edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'de askeri personel ile tüm devlet kurumlarına kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılma talimatı verdiğini söyledi.

Han, bölgede incelemelerde bulunmak ve yaralıları ziyaret etmek için Keşmir'e gitti.

- Asker kurtarma çalışmalarına katıldı

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.

İki eyalette de kapanan yollarda mahsur kalanlar askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katılıyor.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktıGülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Wikipedia'ya Erişim Engeli KalktıWikipedia'ya Erişim Engeli Kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azad cammu ve keşmir Belucistan Eyaleti Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

Yağmur yağınca asırlık mezarlar ortaya çıktı

Yağmur yağınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.