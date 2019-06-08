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Pakistan’da yola döşenen bomba patladı, 4 askeri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Kuzeybatı kesiminde karışıklığın sürdüğü Kuzey Veziristan bölgesinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 4 Pakistan askeri ölürken, 4 asker de yaralandı.Güvenlik yetkilileri, bir süre önce yine yol kenarına döşenen bomba sebebiyle araştırma yaptıkları Har Kamar yolunda yola döşenen bir bombanın patlaması sebebiyle 4 askeri öldüğü ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.Afganistan Taliban’ından ayrı olan, birçok savaşçısının Afganistan sınırı boyunca mevzilenmiş olan Pakistan Talibanı sözcüsü Muhammed Horasani saldırıyı kendilerinin yaptıklarını açıkladı.Pakistan ordusu, Pakistan Talibanı’nın da bulunduğu milis gruplara Kuzey Veziristan bölgesine son yıllarda bir seri operasyon düzenledi.

Pakistan’ın Kuzeybatı kesiminde karışıklığın sürdüğü Kuzey Veziristan bölgesinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 4 Pakistan askeri ölürken, 4 asker de yaralandı.
Güvenlik yetkilileri, bir süre önce yine yol kenarına döşenen bomba sebebiyle araştırma yaptıkları Har Kamar yolunda yola döşenen bir bombanın patlaması sebebiyle 4 askeri öldüğü ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Afganistan Taliban’ından ayrı olan, birçok savaşçısının Afganistan sınırı boyunca mevzilenmiş olan Pakistan Talibanı sözcüsü Muhammed Horasani saldırıyı kendilerinin yaptıklarını açıkladı.
Pakistan ordusu, Pakistan Talibanı’nın da bulunduğu milis gruplara Kuzey Veziristan bölgesine son yıllarda bir seri operasyon düzenledi. Yetkililer bölgenin büyük oranda pasifize edildiğini söyledi.
Bununla birlikte güvenlik yetkilileri, bölgedeki Puştin aktivistlerin organize olduğu Puştin Tahafuz Hakereketi (PTM) ile gerilimin arttığı görülen Har Kamar bölgesinde geçen ay çıkan çatışmalarda 10 askerin öldüğü ve 35 askerin de yaralandığını söyledi.
Ancak, cuma günkü olayın, daha önce güvenlik güçleri ile PTM arasında 13 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı çatışmalarla bir bağlantısı olmadığı belirtildi
Pakistan hükümeti, PTM örgütünün, Hindistan ve Afganistan istihbarat örgütleri tarafından finanse edildiğinden şüpheleniyor. PTM’nin Pakistan’daki Puştinlerin etnik azınlık haklarını kazanmayı savundukları belirtildi.

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