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Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 22:09 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Karaçi kentinde seyir halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde seyir halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen minibüste 13 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Karaçi kentinde seyir halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle minibüs alev topuna döndü. Minibüste bulunan 22 yolcudan 13’ü yanarak can verdi. Otoyol Polisi Aftab Pathan yaptığı açıklamada, minibüsün aşırı hızdan dolayı devrildiğini ve daha sonra alev aldığını aktardı. Pathan, olayda 1 çocuğun yara almadan kurtulduğunu ifade ederken, 8 yaralının ise Noori Abad’da bulunan hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, minibüste çıkan yangın söndürüldü.

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