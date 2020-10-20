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Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsünün patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.Pakistan’ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsü büyük bir gürültüyle patladı.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsünün patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsü büyük bir gürültüyle patladı. Olayda en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında birkaç kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Polis ekipleri patlamanın ardından olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi araştıran Bomba İmha Ekibi yetkilileri otobüs durağında patlayıcı maddeler bulduklarını belirterek araştırmalarının sürdüğünü, patlamanın duraktaki patlayıcı maddeler nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

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