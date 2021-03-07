HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

07.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı.Pakistan’ın Sindh eyaletinin Sukkur kentinden Lahor’a giden bir tren raydan çıktı.

Pakistan’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Sindh eyaletinin Sukkur kentinden Lahor’a giden bir tren raydan çıktı. Treninin 18 vagonundan 9’u raydan çıktığı kazada bir kadın hayatını kaybederken 40 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına sürdürürken polis olay ilişkin bir soruşturma başlattı.
Sukkur Demiryolları Ulaştırma Sorumlusu Shahbaz Babar, 2 yaralının durumunun kritik olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini diğer yaralıların ise olay yerinde ayakta tedavi edildiğini duyurdu.
Babar, “Sukkur, Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletleri arasındaki kavşak noktası. Belli saatlerden bölgede yoğun bir trafik akışı oluyor. Kaza nedeniyle binlerce yolcu gecikme yaşadı" dedi.
Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Azam Khan Swati, kazanın nedenini araştırmak için 2 yetkilinin görevlendirdiğini açıklarken, makinistin suçlu bulunması durumunda gereğinin yapılacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Bilim kurulu üyesinden kafe ve restoranlara gideceklere uyarıBilim kurulu üyesinden kafe ve restoranlara gideceklere uyarı
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Ünlü şarkıcı polis baskınında yakalandı

Ünlü şarkıcı polis baskınında yakalandı

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Yunan mayın tarama gemisi Ege'ye gidiyor

Bursa'da kadın oto yıkamacı görenleri şaşırtıyor!

Bu dükkana ilk kez giren şaşkına dönüyor

Aksaray tamamen kapandı: Kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Ne zaman nerede deprem oldu?

AFAD son depremler listesi

Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan 'normalleşme' uyarısı: Virüs startta bekliyor

Bilim kurulu üyesinden kafe ve restoranlara gideceklere uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.