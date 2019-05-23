Pakistan'da yüzlerce çocuğa HIV virüsü bulaştı

Kullanılmış şırıngalar yüzünden virüsün hızla yayıldığı Sind vilayetinde HIV virüsü teşhis edilenlerin sayısı 700'e yükseldi. Bunların dörtte üçü çocuk.Pakistan'ın güneyindeki Sind vilayetinde yüzlerce kişide HIV virüsünün teşhis edilmesi paniğe yol açtı. Yetkililer şimdiye kadar 700 kişiye HIV virüsü bulaştığının tespit edildiğini, bunların dörtte üçünün 12 yaş altı çocuklar olduğunu bildirdi.

Mart ayında pek çok çocukta AIDS'e yol açan HIV virüsü tespit edilmesi üzerine Rato Dero kenti ve çevresinde herkese test uygulanması kararı alındı. Nisan ayından bu yana bölgede günde 2 bin kişiye HIV testi uygulanıyor. HIV virüsü bulaşmış şırınga ve neşterlerin kullanılmasının virüsün yayılmasına yol açtığı öne sürülüyor. Bu bağlamda yetkililer bir çocuk doktorunu gözaltına aldı.

"Çocuğumla artık kim oynar?"

Sind'de kurulan geçici klinikte ise bir çok ebeveynin çocuğuna HIV testi yaptırmak istemesi üzerine uzun kuyruklar oluşuyor. AFP haber ajansına konuşan Mukhtar Pervez, kızına HIV teşhisi konduğunu ve kızının ateşlenmesinin enfeksiyonun ilk belirtisi olmasından endişe duyduğunu söyledi. Nisar Ahmed ise bir yaşındaki kızına virüs bulaştığını üç gün önce öğrendiğini belirtti.