HABER

Pakistan'da yüzlerce radikal İslamcı gözaltına alındı

05.11.2018 22:19 | Son Güncelleme

Pakistan’da Muhammed Peygamber’e hakaretten yargılanan Asya Bibi’nin beraat kararını protesto eden radikal İslamcılara karşı hükümet harekete geçti.

Pakistan'da yüzlerce radikal İslamcı gözaltına alındı

Bibi’nin avukatı ise Hollanda’ya sığındı.Radikal İslamcıların düzenlediği eylemler sonrası çok sayıda göstericinin vandallık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Pencap eyaleti Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Başarat Ali, “polisleri yaraladıkları veya özel kişilere ve kamuya ait mallara zarar verdiklerinden kuşkulanılan kişileri gözaltına aldık” diye konuştu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın protesto gösterileri sırasında şiddete başvuran ve hasara yol açan kişilere karşı gereken tedbirlerin alınması için eyalet yönetimlerine talimat gönderdiği, bunun üzerine emniyet birimlerinin harekete geçtiği belirtildi. Resmi kurumlar tarafından yayınlanan video görüntülerinde, göstericilerin araçları ateşe verdiği, caddelere barikat kurduğu, özel kişilere ve kamuya ait binalara hasar verdiği görülüyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Pencap eyaletinde binden fazla kişi gözaltına alındı. Protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunan radikal İslamcı Pakistan Tahrik-i Lebbeyk (TLP) partisinin sözcüsü Zübeyir Kasuri ise Pazar gecesi ülke genelinde 500’den fazla TLP üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bunun yanı sıra hükümetin isteği üzerine TLP partisinin lideri Hadim Hüseyin Rizvi’nin Twitter hesabının kapatıldığı belirtildi.

Avukatı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı

Asya Bibi’nin beraat kararı üzerine radikal İslamcılardan ölüm tehditleri alan Bibi’nin avukatı Saiful Malook’un ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Saiful Malook’un İtalya’ya ardından da Hollanda’ya gittiği belirtildi. Avukat Malook, Birleşmiş Milletler çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istediklerini belirterek, zorla uçağa bindirildiğini savundu. Malook, Hollanda’nın Lahey kentinde yaptığı açıklamada, müvekkili Asya Bibi’nin nerede olduğunu da bilmediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Hristiyan olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.

Bunun üzerine radikal İslamcı TLP yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin Cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

KNA,rtr,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
Operasyon yürüten Suudi koalisyon Yemen'de ateşkese hazırOperasyon yürüten Suudi koalisyon Yemen'de ateşkese hazır
Alman iç istihbarat başkanı görevinden azledildiAlman iç istihbarat başkanı görevinden azledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.