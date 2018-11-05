Pakistan'da yüzlerce radikal İslamcı gözaltına alındı

Bibi’nin avukatı ise Hollanda’ya sığındı.Radikal İslamcıların düzenlediği eylemler sonrası çok sayıda göstericinin vandallık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Pencap eyaleti Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Başarat Ali, “polisleri yaraladıkları veya özel kişilere ve kamuya ait mallara zarar verdiklerinden kuşkulanılan kişileri gözaltına aldık” diye konuştu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın protesto gösterileri sırasında şiddete başvuran ve hasara yol açan kişilere karşı gereken tedbirlerin alınması için eyalet yönetimlerine talimat gönderdiği, bunun üzerine emniyet birimlerinin harekete geçtiği belirtildi. Resmi kurumlar tarafından yayınlanan video görüntülerinde, göstericilerin araçları ateşe verdiği, caddelere barikat kurduğu, özel kişilere ve kamuya ait binalara hasar verdiği görülüyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Pencap eyaletinde binden fazla kişi gözaltına alındı. Protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunan radikal İslamcı Pakistan Tahrik-i Lebbeyk (TLP) partisinin sözcüsü Zübeyir Kasuri ise Pazar gecesi ülke genelinde 500’den fazla TLP üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.