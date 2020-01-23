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Pakistan'daki 4 havalimanında koronavirüs taraması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Pakistan'daki 4 havalimanında koronavirüs taraması başlatıldı

Pakistan'daki 4 büyük havalimanında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüse (nCoV) karşı tarama başlatıldı.

Pakistan Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'den direkt uçuşların yapıldığı İslamabad, Lahor, Peşaver ve Karaçi kentlerindeki havalimanlarına tarama ve karantina işlemleri için sağlık personeli ve termal tarama cihazları tahsis edildi.

Yolcuların tek tek ateşinin ölçüldüğü havalimanlarında riskli durumların tespit edilmesi halinde kullanılacak karantina birimleri de kuruldu.

Çin'den Pakistan'a gelen tüm yolcuların taranacağını duyuran Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Pakistan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni yıl tatili nedeniyle Çin'e giden yolcuların da Pakistan'a dönüşünde sıkı şekilde takip edileceğini kaydetti.

Mirza, şu ana kadar Pakistan'da virüse rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

Dün, Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkedeki tüm sınır kapıları, havalimanları ve hastanelerde virüse karşı alınacak önlemleri duyurmuştu.

Ülkeye girenlerden ateşi olanlar, öksürenler ve nefes sıkıntısı yaşayanların koronavirüs riskine karşı gözlem altına alınacağını açıklayan enstitü, hastanelerde ise her türlü grip vakalarına karşı doktorların kişisel korumaya önem vermesi gerektiğine dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Pakistan

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