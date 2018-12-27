HABER

Pakistan'daki Çin konsolosluğuna düzenlenen saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişi Afganistan'da öldü

KETTA (AA) - Pakistan'da Çin konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin, Afganistan'da öldüğü bildirildi.

Pakistanlı yetkililer, iki polis ve iki sivilin hayatını kaybettiği Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıyı planlamakla suçlanan Belucistan Kurtuluş Ordusu liderlerinden Aslam Baloç ve 5 yardımcısının, Afganistan'ın Kandahar kentinde bir eve düzenlenen intihar saldırısında öldüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda iki konsolosluk polisi ile iki sivil hayatını kaybetmişti.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Uludağ'da, karla mücadele sürüyorUludağ'da, karla mücadele sürüyor
Evde doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi valizde sakladıEvde doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi valizde sakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan çin Pakistan saldırı

En Çok Okunan Haberler

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi valizde sakladı

Evde doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi valizde sakladı

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırının 2 numaralı sanığı Almanya'da yakalandı

15 asker şehit olmuştu! O hain Almanya'da yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan duyurdu: Davayı kazandık

Berat Albayrak'tan çok konuşulacak paylaşım: Atılan iftira...

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.