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Pakistan’daki Çin Konsolosluğu’na Terör Saldırısı

23.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

Çin’in Pakistan’ın Karaçi kentindeki konsolosluğuna 3 intihar saldırganı girmeye çalıştı ancak saldırganlar vurularak etkisiz hale getirildi

Pakistan’daki Çin Konsolosluğu’na Terör Saldırısı

Çin’in Pakistan’ın Karaçi kentindeki konsolosluğuna 3 intihar saldırganı girmeye çalıştı ancak saldırganlar vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayda en az iki polis memuru öldü. Saldırıyı Pakistan’ın doğal kaynak açısından zengin olan Belucistan bölgesinde Çin’in projelerine karşı çıkan ayrılıkçı bir direniş örgütü olarak bilinen Beluc Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı örgüt üstlendi.

Pakistan ve Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırının hedefi olan Karaçi Konsolosluğu’nda görevli Çinli personelin güvende olduğu belirtildi.

Karaçi polisine göre, üç saldırgan patlayıcı dolu bir araçla konsolosluğa geldi ancak sıkı güvenlik önlemleriyle korunan binaya giremedi. Polis saldırganlardan birini öldürdü ve sonrasında çıkan çatışmada diğer iki saldırgan da vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Pakistan’a “Tek Kuşak Tek Yol” projesi kapsamında Pakistan’a milyarlarca dolar yatırım yapan komşu ve müttefik Çin’e yönelik ciddi çaplı bir saldırı. Konsolosluğu hedef alan eylem aynı zamanda Belucistan’da düşük düzeyde bir direniş gösteren BLA örgütünün de son dönemde düzenlediği en yüksek profilli saldırı oldu.

Örgüt kendisini Belucistan Kurtuluş Ordusu olarak da tanımlıyor. Pakistan Başbakanı İmran Han saldırıyla ilgilli soruşturma açılması talimatını verdi, saldırıyı da Pakistan ve Çin arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğine yönelik komplonun bir parçası olarak niteledi.

Öte yandan Pakistan’ın kuzeybatısındaki Orakzai bölgesinde kalabalık bir festival ve pazar yerinde patlayıcı yüklü bir motosikletle düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın doğusunda da sınır bölgesi yakınlarında bir ordu üssündeki camide düzenlenen intihar saldırısında en az 26 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

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