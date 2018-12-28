"Pakistan'daki FETÖ okullarını en kısa sürede devralacağımıza inanıyoruz"

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınması sürecine ilişkin olarak, "Okullar konusunda ilgili arkadaşlarımız hemen teşebbüslere başladı. Okulların TMV tarafından devralınması sürecinin, Pakistan makamlarının da iş birliğiyle en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Yurdakul, Pakistan'da FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte ait okullarının TMV'ye devredilmesi kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya meselelerini ilgilendiren konularda Türkiye ve Pakistan'ın yakın düşünen ve birbirine destek olan iki ülke olduğunu söyleyen Yurdakul, örnek teşkil eden bu ilişkilerin her iki ülke için hassasiyet arz eden konulara yansımasına gayret ettiklerini dile getirdi.

Yurdakul, Pakistan'ın, Türkiye'nin FETÖ konusundaki hassasiyetinin farkında olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda iki ülke arasındaki iş birliğinin bazı somut sonuçlarının da daha önce kamuoyuna yansıdığını anımsattı.