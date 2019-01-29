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Pakistan’daki kazada ölü sayısı 26’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü ve petrol tankerinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Hub bölgesinde 40 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin dün gece çarpışması faciaya neden oldu.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü ve petrol tankerinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Hub bölgesinde 40 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin dün gece çarpışması faciaya neden oldu. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sırasında yolcu otobüsünün alev almasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya ulaştığı bildirildi.
Polis Baş Müfettişi Agha Ramzan Ali basına yaptığı açıklamada, vücutlarındaki ağır yanıklar yüzünden hastaneye kaldırılan 13 kişiden bazılarının hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının arttığını bildirdi. Kurtarma ekibinin bir üyesi, yaralıların kaldırıldığı hastanede yanık tedavi merkezi bulunmadığı için hastaların tedavi edilemediğini ve bu yüzden ölü sayısının arttığını söyledi. Yolculardan 16’sı başka hastanelere gönderildi. 5 yaralının durumunun kritik olduğu bildirilirken, ciddi şekilde yanık yaraları bulunanların daha iyi bir tedavi için Karaçi şehrine gönderildiği belirtildi.

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