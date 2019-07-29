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Pakistan'daki orman yangınlarında bir yılda 1,2 milyon ağaç yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Pakistan'daki orman yangınlarında bir yılda 1,2 milyon ağaç yok oldu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde son bir yılda çıkan orman yangınları sonucu 1,2 milyon ağaç yok oldu.

Eyalet Orman, Çevre ve Doğal Hayat Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yanan 1,2 milyon ağacın büyük çoğunluğunun son 5 yılda "Bir Milyar Ağaç" projesi kapsamında dikilen ağaçlar olduğunu duyurdu.

Yangınlarla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yangınların toplam 27 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 1 milyon lira) zarara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, yangınların geçmiş yıllara göre arttığı da vurgulanırken, 2018-2019'da toplam 139 yangında bin 735 hektar ormanın zarar gördüğü, bu sayının 2015-2018 döneminde ise 400 hektar ile bin 400 hektar arasında değiştiği bildirildi.

- "Bir Milyar Ağaç Projesi"

Hayber Pahtunhva eyalet hükümeti tarafından 2014'te başlatılan proje, 28 noktada 350 bin hektarlık alanda ormanların iyileştirilmesi ve yeni ormanlık alanları oluşturulması amacıyla başlatılmıştı.

Küresel ısınmayla mücadele, doğal hayatı koruma ve ekosistemi iyileştirme amacıyla dönemin eyalet hükümetini yöneten Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından başlatılan proje, önceki yıl tamamlanmıştı.

PTI'nın geçen yıl ülke genelinde iktidara gelmesiyle Başbakan İmran Han, projenin "10 Milyar Ağaç Projesi" ve "Pakistan için ağaç dik" adıyla ülke geneline yayılması talimatını verdi. Eylülde başlayan ve 5 yıl sürmesi planlanan projenin sadece açılışında 1,5 milyon ağaç dikildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayber Pahtunhva eyaleti Pakistan

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