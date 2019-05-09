Pakistan'daki saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı

Pakistan'daki Data Darbar türbesi önünde güvenliği sağlayan polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 11'e yükseldi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da dün yaşanan saldırıda ölen 11 kişiden 5'inin polis, birinin ise 13 yaşında çocuk olduğu bilgisi yer aldı.

Saldırıda yaralanan 2'si ağır, 26 kişinin de tedavileri kentteki hastanelerde devam ediyor. Lahor'daki Mayo Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret eden Pencap Başbakanı Osman Buzdar, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, yaralılara maddi yardımda bulunulacağını söyledi.

Buzdar, yaralıların durumuna göre 500 bin ile 100 bin Pakistan rupisi (20 bin lira ile 4 bin lira) arasında yardım yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Pencap Başbakanlık Sözcüsü Şahbaz Gill, intihar saldırganının 15 yaşlarında bir erkek çocuğu olduğunu açıkladı.

Yetkililer dün, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıya uğrayan Data Darbar Türbesi ülkenin en çok ziyaret edilen türbeleri arasında yer alıyor.

11. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Sayid Ali bin Osman El Hacveri'nin mezarının bulunduğu türbe Güney Asya'nın en büyük sufi türbesi olarak biliniyor.

Türbe 2010'da da intihar saldırısının hedefi olmuş, bu saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

