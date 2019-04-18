Pakistan'daki sel ve fırtına

Pakistan'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıktı, 176 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva, doğusunda Pencap ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde son 3 günde etkili olan fırtına ve sellerde 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedildi.

Fırtına ve sellerde yaralanan 176 kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

En az 117 ev ciddi hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı.

Hayber-Pahtunhva, Pencap ve Belucistan'da bazı yollarda ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin birçok bölgesinde fırtına ve yağışların sürmesinin beklendiğini kaydetti.

