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Pakistan’daki selde elektrik akımına kapılan 9 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşanan selde elektrik akımına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti.Pakistan’ın güneyindeki liman şehri Karaçi’de, şiddetli Muson yağmurlarının neden olduğu selde elektrik akımına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşanan selde elektrik akımına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın güneyindeki liman şehri Karaçi’de, şiddetli Muson yağmurlarının neden olduğu selde elektrik akımına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti. Kentin Paposh Nagar Mahallesi’nde yaşanan olayda hayatını kaybeden 9 kişiden 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi.
Sabah saatlerinde başlayan hafif yağış, gün içinde şiddetlenerek sağanak haline geldi ve metropolün büyük kısmını sular altında bırakarak akşama kadar devam etti. Pakistan Meteoroloji Başkanlığına göre Karaçi’de en fazla yağış alan şehir merkezinde yağmur miktarı 60 milimetreye ulaştı.
Dün kaydedilen şiddetli yağışın ardından yolların sel suları altında kalması nedeniyle en az 800 noktada trafik sıkışıklığı yaşadı. Yaklaşık 400 güç kaynağı sisteminde yaşanan arıza sonucu ise şehirde büyük çaplı bir elektrik kesintisi de meydana geldi.

Okullar tatil edildi
Yağışların Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken yetkililer vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Karaçi’deki tüm okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları Salı gününe kadar sel nedeniyle tatil edilirken, sınavlar da ertelendi. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu tarafından açıklanan son rakamlara göre, Temmuz ayı başında başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce evin zarar gördüğü Karaçi’de toplam 29 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi ise yaralandı.

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