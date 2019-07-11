HABER

Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nde, sabah saatlerinde bir yolcu treninin yük trenine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralı sayısı da 104’e yükseldi.Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin güneyindeki şehirlerinden Sadikabad’da, bu sabah bir yolcu treni ile yük treninin karıştığı kazada bilanço artıyor.

Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi

Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nde, sabah saatlerinde bir yolcu treninin yük trenine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralı sayısı da 104’e yükseldi.
Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin güneyindeki şehirlerinden Sadikabad’da, bu sabah bir yolcu treni ile yük treninin karıştığı kazada bilanço artıyor. Kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 21’e yükselirken, 104 yolcunun da yaralandığı bildirildi.
Kazada yolcuların büyük bir kısmının uykuda olduğunu ifade eden görgü tanığı, kurtarma ekipleri olay yerine gelene kadar yolcuların vagonlardan kendi başlarına kurtulmaya çalıştığını söyledi. Bölge polisi yaptığı açıklamada, “Ketta’ya giden trende sıkışan tüm yolcuların enkazdan çıkarıldığını ve palet temizleme işlemlerinin sürdüğünü” söyledi. Pakistan Ordusu da katıldığı kurtarma operasyonunun erken saatlerinde yaptığı açıklamada, tren enkazına sıkışan yolcuların kurtarılması için ağır makinelerin kullanıldığı ile kazazedelere su ve yiyecek sağlandığı bilgilerini vermişti.
Pakistan Başbakanı İmran Khan da, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileği ile henüz enkazdan çıkarılmamış yaralıların bir an önce kurtarılması için duada bulundu.
Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet de yaptığı açıklamada, “Bu elim kaza nedeniyle kaybedilen kıymetli hayatlar için üzgünüm” ifadesini kullandı. Demiryolları Bakanı, kazanın insan ihmali nedeniyle gerçekleştiğini ve olayla ilgili üst düzey bir soruşturma emri verdiğini açıkladı. Kazada yakınlarını kaybeden her aileye 1 buçuk milyon Pakistan Rupisi (9 bin 450 ABD Doları) her bir yaralıya da yarım milyon Pakistan Rupisi (3 bin 150 ABD Doları) tazminat ödeneceği Demiryolları Bakanı Ahmet tarafından duyuruldu.

Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi

Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi

Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi

Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"Elektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"
Manavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralıManavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralı
Cezaevinde intihar girişiminde bulunduCezaevinde intihar girişiminde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.