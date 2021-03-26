HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

26.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan ordusu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 900 kilometre menzilli "Kartal 1-A" füzesinin denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, denemenin, gelişmiş navigasyon sistemi dahil olmak üzere silah sisteminin teknik yapısı ve tasarımının yeniden doğrulanması için gerçekleştirildiği bildirildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han da yetkilileri 900 kilometre menzile sahip Şahin 1-A füzesinin başarılı şekilde test edilmesi nedeniyle tebrik etti.

Pakistan ordusu, daha önce 490 kilometre menzilli Babür, 650 kilometre menzilli Kartal-1, 1300 kilometre menzilli Ghauri, 1500 kilometre menzilli Kartal-2 ve 2 bin 750 kilometre menzilli Kartal-III füzelerinin denemelerini yapmıştı.

Pakistan, 7 Ocak'ta yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarıyla test etmişti.

Öte yandan Pakistan, Ocak 2020'de Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuş, Şubat 2020'de de Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde denendiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Amazon'un şişeye tuvalet skandalından haberdar olduğu ortaya çıktıAmazon'un şişeye tuvalet skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Pakistan

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Şaşkına çeviren olay! Soyunu merak eden adam tek çocukken 30 kardeşi olduğunu öğrendi

Şaşkına çeviren olay! Tek çocukken 30 kardeşi olduğunu öğrendi

Amazon'un 'şişeye idrar' skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

Amazon'un şişeye tuvalet skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

Çatışmanın ortasında kaldı, yaşananları oturduğu sandalyeden izledi

Çatışmanın ortasında kaldı! Şok anları kamerada

Son Dakika: Mısır'da korkunç tren kazası! En az 32 ölü

Mısır'da korkunç tren kazası! En az 32 ölü

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.