Pakistan'dan ABD'nin Dini Özgürlükler Raporu'na tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı Dini Özgürlükler Raporu'na, "Pakistan, ABD'nin taraflı Dini Özgürlükler Raporu'nu reddediyor." ifadesiyle tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, raporun ön yargılı, doğrulanmamış ve taraflı olduğu belirtilerek, "Prensip olarak bu tarz egemen ülkelerin iç işlerine karışan raporları ve rapordaki gözlemleri kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın çok dinli ve çok kültürlü bir ülke olduğunun vurgulandığı açıklamada, Pakistan anayasasının tüm inançların haklarını koruduğuna dikkat çekilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Pakistan, Ulusal İnsan Hakları Eylem Planını devreye sokarak insan haklarının geliştirilmesi, hukuki haklara ulaşma imkanlarının artırılması ve uluslararası hukukun gerekliliklerinin uygulanması konusuna odaklandı. Bu planın uygulanması için 750 milyon (Yaklaşık 30 milyon lira) Pakistan rupisi bütçe ayrıldı."

Açıklamada ayrıca, Hindistan'da Müslümanlara uygulanan baskılar ile Keşmir konusuna işaret edilmesi ise "Göze batan ayrımcılık" ifadesiyle eleştirildi.