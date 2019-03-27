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Pakistan'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Pakistan'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları kabul eden kararnameyi imzalamasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, uluslararası kamuoyunun yükselttiği muhalefet sesini desteklemekte ve ABD'nin Suriye'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararını kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kararın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda bu kararla birçok uluslararası hukuk normunun da darbe yediği belirtildi.

Açıklamada, kararın hem bölgesel hem de küresel anlamda oluşturacağı etkiler konusunda da kaygı taşıdıkları vurgulandı.

Pakistan, BM Güvenlik Konseyini de ABD'nin kararı karşısında gerekli adımları atmaya çağırdı.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

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