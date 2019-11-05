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Pakistan'dan ABD'nin terör raporuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Pakistan'dan ABD'nin terör raporuna tepki

Pakistan, ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'nu, "ABD Dışişleri Bakanlığının terörle mücadeleye ilişkin iddiaları, Pakistan'ı hayal kırıklığına uğratmıştır." ifadesiyle eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın çabalarıyla bölgede El Kaide tehlikesinin ortadan kalktığı ve böylece dünyanın daha huzurlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) kararlarıyla ülkenin terörle mücadeleye ilişkin ulusal eylem planı doğrultusunda, terörün finansmanını kestiği ve terörle ilişkili kişilerin mal varlıklarına el konduğu bilgisi yer aldı.

Afganistan merkezli olup Pakistan'da eylemler yapan Pakistan Talibanı ile DEAŞ terör örgütleri tarafından Pakistan'ın saldırıya uğramasına ilişkin ifadelerin ABD raporunda yer almamasına ilişkin açıklamada, "Rapor, bu örgütlerin sınır ötesinden ülkemize saldırmasına yer verme başarısı gösterememiştir." eleştirisine yer verildi.

- "Terörle mücadelede iş birliği içinde olmanın önemini dile getirdik"

Açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'da barış ve istikrar için Taliban'ı müzakere masasına getirmek için önemli bir rol oynadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz terörle mücadelede iş birliği içinde olmanın önemini her fırsatta dile getirdik. Umuyoruz ki Pakistan'ın terörle mücadele yolundaki çabaları ve verdiği kurbanları doğru bakış açısıyla bakıldığında takdirle karşılanacaktır."

ABD Dışişleri Bakanlığınca 1 Kasım'da açıklanan raporda, Pakistan terörizmin finansmanının engellenmesi, teröristlerin bulunması ve yargılanması gibi konularda uluslararası standartları uygulaması konusunda eleştirilmiş ve ülkenin bunları düzgün uygulamadığı iddia edilmişti.

Pakistan'ın sınırları içinde bulunan, eğitim veren, eleman ve para toplayan örgütlere karşı mücadelede başarısız olduğu savunulan raporda, ülkenin bankacılık sistemi de eleştirilerek lisanssız para gönderme seçeneğinin teröristlerin para toplama ve yollama işlemlerini kolaylaştırdığı ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
2018 Yılı Terör Raporu ABD Dışişleri Bakanlığı Pakistan

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