Pakistan'dan Azerbaycan'a "Karabağ" desteği

Aliyev'in Karabağ konusunda verdiği destekten dolayı Han'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması konusunda da mutabakata varıldığı aktarıldı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi.

- Türk iş adamıyla buluştu

Han, bir diğer görüşmesini de Singapur lideri Lee ile gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşüldüğü buluşmaya, Pakistan'ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları ve bürokratları da katıldı.

Türk iş adamı Ahmet Çalık da Davos'ta bulunan Han tarafından kabul edildi. Açıklamada Çalık Holding'in enerji, tekstil, madencilik ve iletişim sektörlerinde yatırım yaptığı belirtilerek, görüşmeye ilgili bakanlar ile Han'ın finans, ticaret ve yatırım danışmanlarının katıldığı ifade edildi.

