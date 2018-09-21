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Pakistan'dan BMGK'deki toplantıyı iptal eden Hindistan'a eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:47 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: - "Hindistan, bölgeyi barış ve kalkınma yoluna sokmak için ciddi bir fırsatı heba etti"

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yapılacak toplantıyı iptal etmesine ilişkin "Toplantının kötü bir şekilde iptal edilmesiyle Hindistan, ikili ilişkilerin dinamiklerini değiştirmek, bölgeyi barış ve kalkınma yoluna sokmak için bir fırsatı heba etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'nin Hint mevkidaşı Sushma Swaraj ile BMGK kapsamında görüşmesi, dün planlanıp bugün iptal edildi.

İptal gerekçesi olarak Hint tarafı, geçen hafta 2 sınır koruma askerinin Keşmir'de öldürülmesini ve 24 Temmuz'da basılan ve üzerinde Keşmir'de hayatını kaybeden bazı Pakistanlıların yer aldığı posta pullarını gösterdi.

Özellikle pullar için "Terörün yüceltilmesi." ifadesini kullanan Hint Dışişleri Bakanlığına cevap, Pakistan Dışişleri Bakanlığından geldi.

Yazılı açıklama yapan Pakistan tarafı, "Toplantının kötü bir şekilde iptal edilmesiyle Hindistan, ikili ilişkilerin dinamiklerini değiştirmek, bölgeyi barış ve kalkınma yoluna sokmak için bir fırsatı heba etti." ifadelerini kullandı.

İptal kararının "Üzücü bir açıklama." olarak nitelendirildiği açıklamada, Hindistan tarafının iptale gerekçe gösterdiği olayların değerlendirmesi de yapıldı.

İki Hint sınır koruma askerinin öldürülmesinde Pakistan askerlerinin hiçbir dahlinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu olay, Hindistan'ın görüşme talebini kabul etmesinden iki gün önce oldu. Askerlerimiz bu olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını resmi yollarla iletti hatta Hint askerlerin bedenlerinin bulunması çalışmalarına katıldı. Hint makamları ve medyası bunu biliyordu ve medyada Pakistan'ın bu olayla alakalı olmadığına dair haberler yer aldı. Ancak kara propaganda devam etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın olayın araştırılması için bir komisyon kurulmasına hazır olduğu belirtildi.

Diğer bir açıklama ise Pakistan'da basılan posta pullarıyla ilgili yapıldı. Pulların iktidar partisinin seçimleri kazandığı günden 1 gün önce basıldığı vurgulanan açıklamada, "Pullar, Keşmir'de sistematik biçimde uygulanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da raporlara geçmiş insan hakları ihlallerinin altını çiziyor. Hindistan terörizmin yüceltilmesi yalanı söyleyerek ne Keşmir'de işlediği suçları örtebilir ne de Keşmirlilerin kendi haklarını tayin etmek için verdikleri yerel mücadeleyi yasa dışı gösterebilir." denildi.

Hindistan tarafından yapılan iptal bildirisi için "Medeni söyleme ve diplomatik iletişime aykırı." ifadeleri de açıklamada yer aldı.

Açıklamada Pakistan'ın Hindistan'la iyi komşuluk istediği belirtilerek, "Diyalog ve diplomasi, Güney Asya'da kalıcı barış kurmada kullanılacak tek yapıcı yoldur. Pakistan, barış ve kalkınma arayışına devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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