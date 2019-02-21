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Pakistan'dan göç meseleleri için diyalog ve iş birliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği: - "İstanbul'daki Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansında göç meselelerine değinen Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ülkeler arasında gidiş, transit geçiş ve varış yerleri hakkında daha gelişmiş diyalog ve iş birliği ihtiyacının altını çizdi"

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi'nin göç meseleleri konusunda daha gelişmiş diyalog ve iş birliği çağrısında bulunduğu belirtildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'daki Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansında göç meselelerine değinen Pakistan İçişleri Bakanı Afridi, ülkeler arasında gidiş, transit geçiş ve varış yerleri hakkında daha gelişmiş diyalog ve iş birliği ihtiyacının altını çizdi." denildi.

Afridi'nin, yasal göçe daha fazla fırsat sağlamak için iş birliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade ettiği, göç olayının bütün döngüsü üzerinde sınırlayıcı vize düzenlemelerinin ve sıkı sınır kontrollerinin etkisinin değerlendirilmesi için dikkat edilmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi eğilimlerine karşı gelinmesinin önemi vurgulandı; Afridi'nin "kısır siyasi kazançlar elde etmek amacıyla göçmenlerin günah keçisi olarak kullanılmaması" uyarısına yer verildi.

Pakistan'ın göç bakımından hem bir çıkış yeri hem de göçmenler için bir varış yeri olduğuna işaret edilen açıklamada, Şehriyar Afridi'nin, "Pakistan'ın 40 yıldan beri komşu ülkelerden ve bölgesinden gelen yaklaşık bir milyondan fazla göçmeni barındırmaya devam ettiği, bu göçmenlerin ülkesindeki sosyal hareketlilikten, iş olanaklarından, sağlık ve eğitim sistemlerine erişmekten dolayı mutlu olduğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Bakan Afridi'nin konferans kapsamında Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan içişleri bakanlarıyla ve Afganistan Mülteciler Bakanıyla bir araya geldiği ve göç olayının çeşitli yönleri üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı.

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