Pakistan'dan Hindistan'a diyalog çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye iki ülke arasında diyalog sürecine yeniden başlama çağrısında bulundu.
Han, Hintli mevkidaşına yazdığı mektupta, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için diyalog masasının yeniden kurulması gerektiğini söyledi.
Mektupla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, mektubun, Modi'den gelen tebrik mektubuna cevap olarak yazıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Diyaloğa yeniden başlama çağrısına Hindistan'dan resmi bir yanıt gelmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Mektupta, görüşülmesi gereken konuların Keşmir, Sir Creek ve Siaçen olduğu belirtildi.
Başbakan Han daha önce yaptığı açıklamalarda diyalog çağrısında bulunmuş, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Modi'yle buluşmak istediğini ifade etmişti.
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