Pakistan'dan Hindistan'a "ilan edilmemiş savaş" suçlaması

İSLAMABAD (AA) - Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından sivillere ateş açılmasını şiddetli bir şekilde kınadığını bildirdi.

Pakistan Birliği ve Bristol Keşmir Vakfının düzenlediği "Keşmir Konferansı"na katılmak üzere İngiltere'nin Bristol şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'den Pakistan tarafındaki sivillere ateş açılmasını "düşman tarafın korkakça eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Han, en az 6 sivilin hayatını kaybetmesine, birçok kişinin yaralanmasına yol açan böyle korkunç bir eylemi olabilecek en kuvvetli şekilde kınadığını vurguladı.

Hindistan'ın bölgedeki yerleşim yerlerine saldırarak "ilan edilmemiş savaşı" uygulamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Han, "Hindistan, kasıtlı olarak Kontrol Hattı'nda savaş benzeri bir gerilim oluşturuyor ve Hindistan ile Pakistan arasında daha geniş çaplı bir savaşa yol açabilecek şekilde tansiyonu arttırıyor." ifadesini kullandı.